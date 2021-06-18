По данным проекта «ОВД-инфо», сегодня утром допустили адвоката к муниципальному депутату Кетеван Хараидзе

Она задержана минувшей ночью в Москве. Этому предшествовал многочасовой обыск. В чем связаны следственные действия, неизвестно. Руководитель штаба Хараидзе Екатерина Успенская утверждает, что депутат проходит как свидетель по какому-то делу.

Кетеван Хараидзе стала депутатом Тверского округа в 2017-м году. В мае она объявила о том, что будет участвовать в выборах в Госдуму по 208-му округу. Хараидзе была членом партии «Яблоко» до 2019-го года. Затем вышла из партии по собственному желанию из-за идеологических разногласий. По ее мнению, партия перестала придерживаться курса на реальные демократические перемены в стране.