Министерство обороны никогда не разрешит использование зарубежных смартфонов на территории воинских частей

Это заявил зам.руководителя департамента информационных систем ведомства Александр Осадчук. Его цитирует ТАСС. По словам Осадчука, иностранные мобильные телефоны могут стать источником утечек, и это серьезнейшая опасность. Генерал рассказал, что ведомство занимается разработкой российских смартфонов. Они ведутся на базе военного технополиса «Эра». Сроки окончания работ Осадчук не назвал.
2021-06-18T09:34:52+03:00
2021-06-18T10:05:06+03:00
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09:34, 18 июня 2021
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