Российский предприниматель Евгений Пригожин просит Министерство финансов США снять с него санкции

Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд». Кроме того, Пригожин просит предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он включен в санкционный список. Пригожин уверен, что санкции введены необоснованно, с превышением полномочий, и эти меры ограничивают его права и свободы. Пригожин находится под санкциями с 2016-го года, — напоминает ТАСС.
2021-06-18T09:32:37+03:00
2021-06-18T09:48:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 18 июня 2021
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