Российский предприниматель Евгений Пригожин просит Министерство финансов США снять с него санкции

Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд». Кроме того, Пригожин просит предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он включен в санкционный список. Пригожин уверен, что санкции введены необоснованно, с превышением полномочий, и эти меры ограничивают его права и свободы. Пригожин находится под санкциями с 2016-го года, — напоминает ТАСС.