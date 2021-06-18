Минобороны РФ приступило к разработке нового противовирусного препарата против коронавируса в виде жевательной резинки

Министерство обороны России приступило к разработке нового противовирусного препарата против коронавируса в виде жевательной резинки, — сообщает РИА со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству. В 48-м ЦНИИ Минобороны эту информацию подтвердили, при этом не сообщив подробностей.
2021-06-18T09:05:42+03:00
2021-06-18T09:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:05, 18 июня 2021
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