Минобороны РФ приступило к разработке нового противовирусного препарата против коронавируса в виде жевательной резинки

Министерство обороны России приступило к разработке нового противовирусного препарата против коронавируса в виде жевательной резинки, — сообщает РИА со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству. В 48-м ЦНИИ Минобороны эту информацию подтвердили, при этом не сообщив подробностей.