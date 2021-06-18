По данным мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в столице резко ухудшилась

По словам Собянина, количество заболевших уже сегодня превысит 9 тысяч.
Собянин отметил, что Москва сталкивается с новыми, более агрессивными штаммами коронавируса. Он предупредил о возможном введении жестких ограничений в городе.
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По словам Собянина, количество заболевших уже сегодня превысит 9 тысяч.
Собянин отметил, что Москва сталкивается с новыми, более агрессивными штаммами коронавируса. Он предупредил о возможном введении жестких ограничений в городе.