Минувшей ночью в Москве задержана муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе,

Которая в мае сообщила о намерении баллотироваться в Государственную думу. О задержании сообщает проект «ОВД-инфо» со ссылкой на главу избирательного штаба, политика Екатерину Успенскую. По ее словам, в квартире Хараидзе несколько часов проходил обыск. Изъяты телефон, компьютер и две пятитысячных купюры. Пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела проводились следственные действия. По последним данным, а задержанной допустили адвоката.