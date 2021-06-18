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09:04, 18 июня 2021

Минувшей ночью в Москве задержана муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе,

Которая в мае сообщила о намерении баллотироваться в Государственную думу. О задержании сообщает проект «ОВД-инфо» со ссылкой на главу избирательного штаба, политика Екатерину Успенскую. По ее словам, в квартире Хараидзе несколько часов проходил обыск. Изъяты телефон, компьютер и две пятитысячных купюры. Пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела проводились следственные действия. По последним данным, а задержанной допустили адвоката.


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