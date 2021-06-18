Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября

В России, таким образом, официально стартовала федеральная избирательная кампания.

Начиная с сегодняшнего дня в течение практически месяца политические партии и движения должны провести предвыборные съезды и выдвинуть кандидатов. Также примерно до середины июля подать заявления в Центризбирком на регистрацию должны и самовыдвиженцы.

При этом за последний год вступило в силу сразу несколько ограничений, сужающих круг претендентов на депутатские мандаты. В частности, теперь участвовать в выборах в Госдуму до погашения судимости запрещено лицам, осужденным, в том числе, и за преступления средней тяжести.

А несколько недель назад был установлен запрет на участие в кампании лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Причем закон имеет обратную силу: избираться не смогут лица, которые выражали таким организациям поддержку или руководили ими за несколько лет до решения суда о запрете.

Между тем полторы недели назад Мосгорсуд признал несколько структур, связанных с политиком Алексеем Навальным, экстремистскими организациями. Многие оппозиционеры на этом фоне выразили мнение, что эти действия властей направлены на исключение их из предвыборной гонки.

Календарный план предвыборной кампании в Госдуму и порядок голосования сегодня должен утвердить Центризбирком. В том числе он должен решить, будет ли организовано многодневное голосование.