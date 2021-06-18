Израиль передаст Палестинской автономии более миллиона доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer

Решение принял новый министр здравоохранения Ницан Горовиц, — сообщает газета «Гаарец». Передача вакцины будет оформлена в виде ссуды. Палестинцы должны были получать вакцины Pfizer только в будущем году. Израиль передаст автономии вакцины из своих запасов, а затем партию, предназначенную для автономии», Pfizer передаст Израилю.

В Израиле, по официальным данным, привито около 60% взрослого населения.