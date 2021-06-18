В Тульской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом отменены все массовые развлекательные мероприятия, в том числе музыкальный фестиваль «Дикая мята». Он должен был открыться сегодня. Кроме того, отменен Грушинский фестиваль авторской песни в Самарской области, — сообщает ТАСС.

Между тем, в Москве вчера открылся масштабный книжный фестиваль «Красная площадь». Он продлится четыре дня.