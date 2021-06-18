Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы на 19 сентября 2021-го года

Указ появился на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

В начале июня Путин подписал закон, запрещающий участвовать в выборах причастным к деятельности экстремистских организаций. Это не только учредители и руководители, но и те, кто делал пожертвования и публично поддерживал, в том числе в интернете.