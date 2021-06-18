Две сборные с Британских островов сыграют между собой в матче второго тура Чемпионата Европы по футболу

Англия в первом туре встречалась с главным соперником – Хорватией и сумели переиграть балканских футболистов с минимальным перевесом 1-0. Как и прочим участникам чемпионата вторая победа гарантирует англичанам выход в 1⁄ 8 финала, а играть предстоит с Шотландией. В первом туре соседи англичан уступили чешской сборной и для них этот шанс будет последним. Проигрывать нельзя, хотя ничья дверь в плей-офф окончательно не захлопнет. В таком положении оказались и финалисты чемпионата мира хорваты, хотя у них есть преимущество – с самым сильным соперником они уже сыграли. Впрочем, вряд ли сегодня будет значительно легче. В Чехии подросло весьма сильное поколение игроков с претензией на многое. Кроме того, сегодня Швеция встретится со Словакией. Скандинавы устояли в игре с Испанией, а словаки победили Польшу.

Матч Швеция – Словакия с 16 часов покажет Матч ТВ. В 19.00 на канале Россия начнется трансляция встречи Хорватия – Чехия. Игру Англия – Шотландия покажет Первый канал с 22 часов.