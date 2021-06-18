Власти Словакии намерены свернуть вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V»

Как утверждают в Братиславе, это связано с низким спросом на российскую вакцину.

Несмотря на то, что Словакия закупила 200 тысяч доз «Спутника», на вакцинацию препаратом зарегистрировалось гораздо меньше людей – всего лишь 10 тысяч человек, пишет журнал Forbes. При этом первой дозы российской вакцины ждут около 6 тысяч словаков, в то время как общее число привившихся приблизилось вплотную к 2 млн человек сообщили в словацком Минздраве. Из-за низкого интереса власти прекратят регистрацию желающих привиться «Спутником» уже 30 июня. Теперь Словакия, как сообщается, намерена продать неиспользованные ампулы или же передать их безвозмездно другим странам. При этом срок годности у 100 тысяч доз истекает уже в конце июля.

Словакия импортировала 200 тысяч доз вакцины «Спутник» в начале марта – это привело к правительственному кризису. Премьер-министра Игоря Матовича на родине обвиняли в заключении соглашения без ведома других политиков, в том числе президента. Скандал привел к отставке правительства, в том числе самого Матовича. Помимо этого, словацкий регулятор утверждал, что поставленная в страну партия «Спутника» не соответствует заявленным ранее характеристикам.

Российская вакцина «Спутник V» на данный момент зарегистрирована в двух странах Евросоюза: помимо Словакии это Венгрия.