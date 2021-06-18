Следователи накануне задержали депутата петербургского парламента Максима Резинка

Его обвинили в незаконном сбыте марихуаны.

У петербургского депутата Максима Резника с самого утра сегодня прошли обыски. Следователи пришли в квартиру депутата, в квартиру его матери и на дачу политика. Затем парламентария привезли в здание местного следственного комитета. После этого Резника задержали для суда об избрании меры пресечения. Как сообщил «Эху» адвокат депутата Георгий Джанашия, депутата не допрашивали. Адвокат не успел приехать на обыски и не видел даже копии протоколов. Когда приехали следователи в квартире депутата находилась только жена Резника. Она растерялась и не успела вовремя вызвать адвоката. С ее слов, силовики вели себя корректно. Они изъяли, в частности, кухонные весы и ключи от банковских ячеек. Напомню, Резник проходил свидетелем по уголовному делу о хранении наркотиков. Их нашли этой весной у дальнего родственника парламентария. Он был у него в гостях, когда пришли силовики. Следователи считают, что депутат купил себе у неизвестного человека 18 грамма марихуаны. Резник ранее связывал свое преследование исключительно с тем, что он критиковал «Единую Россию», президента нашей страны Владимира Путина и поддерживал политика Алексея Навального.

По предъявленным обвинениям депутата Максиму Резнику грозит от 4 до 8 лет ограничения свободы.