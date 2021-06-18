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07:03, 18 июня 2021

В Нижегородской области на массовые мероприятия пускать теперь должны только по справке

Местные власти ввели такие правила из-за роста заболеваемости коронавирусом.

В кино, детские развлекательные центры, на спортивные соревнования и на многие другие массовые мероприятия в регионе с сегодняшнего дня запрещено приходить без одного из ряда документов. Среди них сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, справка об отрицательном ПЦР-тестировании на эту инфекцию или отчета о наличии антител. Позже к этому списку добавят и «универсальный документ посетителя мероприятий», но его еще до конца не разработали.

Эти правила касаются в равной степени как посетителей, так и участников с организаторами. Проходит ли мероприятие в здании или на открытом воздухе тоже не важно.

Помимо этого власти нижегородской области запретили командировки за пределы региона без сертификата о прививке или справки о наличии антител, а также обязали предприятия перевести примерно треть сотрудников на удалённую работу.

Ранее на этой неделе несколько регионов также объявили и о принудительной вакцинации. Среди них — Москва, Подмосковье, Сахалин и Кемеровская область.


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