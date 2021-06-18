Мировой суд Таганского района Москвы, как ожидается, рассмотрит еще 5 административных протоколов в отношении Google

Иски, поданные Роскомандзором, как и в предыдущие разы, связаны с обвинениями в неудалении запрещенной информации. Изначально слушания по составленным протоколам должны были пройти еще в начале июня, однако были отложены: представителю Google дали время на ознакомление с материалами.

Предыдущий штраф компании был выписан в конце мая: тогда сумма денежных санкций составила 3,5 млн рублей. В тот же день мировой суд Таганского района оштрафовал соцсеть Twitter на 19 млн рублей, а TikTok — на 1,5 млн.

Массово составлять протоколы в отношении соцсетей Роскомнадзор начал с февраля. Ведомство обвиняло компании в неудалении запрещенной информации — в частности, с призывами на несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального. Только за последний месяц соцсеть Facebook, к примеру, была оштрафована более чем на 40 млн рублей, а мессенджер Telegram — на 10 млн.

По обвинению в неудалении запрещенной информации Роскомнадзор с начала марта замедляет работу соцсети Twitter. В ведомстве грозили санкциями и компании Google, однако пока регулятор считает штрафы оптимальной мерой воздействия на нее.