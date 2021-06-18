Следственный комитет продолжает допросы редакторов студенческого интернет-издания DOXA

Сотрудников журнала подозревают в вовлечении несовершеннолетних в опасную деятельность.

Редактора новостного отдела DOXA Михаила Постникова ожидают сегодня в столичном СК в 14:00. Это один из множества допросов сотрудников студенческого издания, которые проходят на этой неделе. В течение последних нескольких дней Следственный комитет вызывает к себе тех редакторов, которые находятся на свободе. С вечера среды повестки вручили шестерым журналистам.

Как пишет само издание, его сотрудники проходят свидетелями по делу о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, опасную для их жизни или здоровья. Появилось оно в январе незадолго до митингов в поддержку политика Алексея Навального.

Еще в апреле четверых журналистов DOXA задержали по этому делу. Теперь им запрещено пользоваться интернетом, а выходить из дома разрешается только на два часа в день.

Ранее в связи с обысками в DOXA обещали не прекращать деятельность из-за давления. В издании обещали продолжить освещение тем, важных для молодых людей.