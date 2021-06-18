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05:15, 18 июня 2021

Состояние владельца Louis Vuitton и Dior Бернара Арно впервые превысило $200 млрд.

Это следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time. Арно стал вторым человеком, чье состояние преодолело эту отметку. Первым был основатель Amazon Джефф Безос. Бернар Арно сейчас возглавляет список богатейших людей мира по версии Forbes.


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