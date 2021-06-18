В Иране сегодня президентские выборы

Действующий глава государства Хасан Рухани в них участия не принимает из-за ограничений по сроку пребывания у власти. За президентский пост будут бороться четыре кандидата, фаворитом гонки считается Ибрахим Раиси, 60-летний глава судебной власти Ирана, ранее генпрокурор.

Согласно последним опросам, за него готовы проголосовать около 64% избирателей. Предварительные результаты выборов будут объявлены не позже, чем в течение двух дней с момента завершения голосования. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае будет назначен второй тур.

По оценке экспертов, предстоящие выборы могут стать концом правления реформаторов в стране и ознаменовать приход к власти сторонников консерваторов. Президент Ирана избирается на четыре года.