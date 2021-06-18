Анну Дудич, мать россиянки Софьи Сапеги не пустили на свидание с дочерью.

В эфире «Дождя» Дудич рассказала, что отказ был обоснован эпидемиологической обстановкой. Софья Сапега находится в СИЗО КГБ Беларуси по обвинению в разжигании социальной розни. Дудич добавила, что получает письма от дочери, в которых она пишет о намерении «пройти этот путь достойно». Накануне отец Софьи Сапеги Андрей Сапега опубликовал видеообращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко, в котором попросил о личной встрече с ним и о милосердии к дочери. Софью Сапегу вместе с бывшим главным редактором оппозиционного телеграм канала NEXTA Романом Протасевичем арестовали в конце мая в Минске после принудительной посадки рейса Ryanair.
2021-06-18T05:12:35+03:00
2021-06-18T05:12:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:12, 18 июня 2021
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