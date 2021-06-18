Сергей Собянин утверждает, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается.

Он признал, что это стало неожиданным для столичных властей — 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки и в мэрии рассчитывали на снижения заболеваемости. Скорее всего, как сказал Собянин, москвичи сталкиваеются с новыми, более агрессивными, штаммами коронавируса. За считаные дни количество заболевших увеличилось с трех тысяч до семи, а сегодня суточный прирост может превысить девять тысяч. Такой динамики не было в предыдущие всплески заболеваемости, — подчеркнул мэр. Количество коек для больных ковидом увеличено до 17 тысяч и в ближайшее время их планируют довести до 24 тысяч.
2021-06-18T05:11:18+03:00
2021-06-18T05:11:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 18 июня 2021
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