Сергей Собянин утверждает, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается.

Он признал, что это стало неожиданным для столичных властей — 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки и в мэрии рассчитывали на снижения заболеваемости. Скорее всего, как сказал Собянин, москвичи сталкиваеются с новыми, более агрессивными, штаммами коронавируса. За считаные дни количество заболевших увеличилось с трех тысяч до семи, а сегодня суточный прирост может превысить девять тысяч. Такой динамики не было в предыдущие всплески заболеваемости, — подчеркнул мэр. Количество коек для больных ковидом увеличено до 17 тысяч и в ближайшее время их планируют довести до 24 тысяч.