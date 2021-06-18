Коронавирусные ограничения, введенные в Москве, могут продлить до 27 июня

Об этом, как пишут «Ведомости», мэр столицы Сергей Собянин сообщил накануне на совещании с представителями бизнес-сообщества. Как рассказал изданию предприниматель, присутствовавший на совещании, соответствующий указ будет опубликован завтра.

С 13 июня Москве кафе и ресторанам запретили работать по ночам, закрыли детские комнаты в ТЦ, а фудкорты работают только на доставку.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в столице, что стало для всех неожиданным. Он напомнил, что введена обязательная вакцинация для работников сфер, которые контактируют с людьми.

По его словам, количество заболевших уже сегодня превысит 9 тысяч. Собянин отметил, что Москва сталкивается с новыми, более агрессивными штаммами коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости коронавирусом в России с безответственным поведением некоторых граждан. Она объяснила, что вакцинация отдельных категорий населения является важной.

Попова отметила, что обязательная вакцинация отдельных категорий населения, согласно российскому законодательству, начинает использоваться в той ситуации, которая угрожает здоровью большого количества людей.