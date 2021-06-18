На территорию японской авиабазы Окадама близ Саппоро проник медведь.

Как передает агентство Киодо, зверь напал на одного из военнослужащих. Медведь также попал на территорию аэропорта, который граничит с одноименной авиабазой. Животное находилось рядом со взлетно-посадочной полосой, после чего перелезло через ограду и покинуло территорию. Ранее, по данным телеканала Эн-эйч-кей, медведь напал на пожилых мужчину и женщину, которые живут в Саппоро. Они были госпитализированы. Власти Японии в прошлом году зафиксировали 158 случаев нападения медведей на людей. По мнению экспертов, звери выходят к жилым домам из-за неурожая желудей и диких каштанов — основы медвежьего рациона в Японии.