Замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала три сферы для сотрудничества США и России.

По ее словам, это стратегическая стабильность, кибербезопасность и гуманитарное сотрудничество в таких регионах, как Сирия и Афганистан. Нуланд выразила уверенность, что выполнение достигнутых в Женеве договоренностей Путина и Байдена зависит от российской стороны. Она также заявила о важности привлечения российских хакеров к ответственности.