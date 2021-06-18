Замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала три сферы для сотрудничества США и России.

По ее словам, это стратегическая стабильность, кибербезопасность и гуманитарное сотрудничество в таких регионах, как Сирия и Афганистан. Нуланд выразила уверенность, что выполнение достигнутых в Женеве договоренностей Путина и Байдена зависит от российской стороны. Она также заявила о важности привлечения российских хакеров к ответственности.
2021-06-18T04:12:47+03:00
2021-06-18T04:12:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 18 июня 2021
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