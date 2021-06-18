Власти Самарской области отменили запланированный на июль Грушинский фестиваль авторской песни.

В Тульской области отменен фестиваль «Дикая мята», который должен был начаться 18 июня. Соответствующие объявления появились в группах мероприятий в соцсети «ВКонтакте». Оба решения связаны с ростом заболеваемости коронавирусом. По информации организаторов «Дикой мяты», губернатор Тульской области запретил массовые мероприятия в регионе меньше чем за сутки до того, как должен был начаться фестиваль. До этого проводить «Дикую мяту» собирались с ограничениями. Грушинский фестиваль планировался с 1 по 4 июля.