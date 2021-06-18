Opera приостановила поддержку сервисов VPN в своих браузерах на территории России.

Об этом РБК сообщила старший менеджер по связям с общественностью компании Юлия Синдзелорц. Накануне Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы для ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному в России контенту. Под ограничения попали VPN-сервисы VyprVPN и Opera VPN. VPN-сервисы используют для обхода блокировок.