Opera приостановила поддержку сервисов VPN в своих браузерах на территории России.

Об этом РБК сообщила старший менеджер по связям с общественностью компании Юлия Синдзелорц. Накануне Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы для ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному в России контенту. Под ограничения попали VPN-сервисы VyprVPN и Opera VPN. VPN-сервисы используют для обхода блокировок.
2021-06-18T04:10:07+03:00
2021-06-18T04:10:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 18 июня 2021
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