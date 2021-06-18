ГД обязала иностранные интернет-компании открывать официальные представительства в России.

Соответствующий закон принят в третьем чтении. Нарушителей предложено убирать из выдачи поисковиков на территории страны, блокировать и запрещать переводить им деньги. Государство будет требовать от сайтов и сервисов регистрации в стране, если у них будет аудитория больше 500 тысяч россиян в сутки. Как это будет оцениваться, законопроект не объясняет. По оценке правозащитников, ситуация со свободой интернета в России хуже, чем в авторитарных Мьянме, Азербайджане и в Минске, однако законодатели продолжают принимать всё больше регулирующих отрасль законов.
2021-06-18T04:08:05+03:00
2021-06-18T04:08:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2856678-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:08, 18 июня 2021
Загрузка комментариев...