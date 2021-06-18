ГД обязала иностранные интернет-компании открывать официальные представительства в России.

Соответствующий закон принят в третьем чтении. Нарушителей предложено убирать из выдачи поисковиков на территории страны, блокировать и запрещать переводить им деньги. Государство будет требовать от сайтов и сервисов регистрации в стране, если у них будет аудитория больше 500 тысяч россиян в сутки. Как это будет оцениваться, законопроект не объясняет. По оценке правозащитников, ситуация со свободой интернета в России хуже, чем в авторитарных Мьянме, Азербайджане и в Минске, однако законодатели продолжают принимать всё больше регулирующих отрасль законов.