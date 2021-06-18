Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:06, 18 июня 2021

СК задержал депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника.

Парламентария обвинили по статье УК о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сам Резник, по сведениям интернет издания «Фонтанка», все обвинения отрицает. Обвинение Резнику было предъявлено после расследования дела против его дальнего родственника Ивана Дорофеева, которое возбудили по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. Оппозиционного депутата задержали на следующий день после объявления даты выборов в парламент Петербурга, в которых он собирался участвовать.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? 3476208

5 46 6 6977 17.06
#слушать 01:46:58 ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

фото: скриншот видео Сопровождающим главу Крыма людям пришлось плыть кролем, когда он на лодке осматривал затопленную Керчь В МЧС опровергли слова советника о том, что это были сотрудники ведомства…

5 59 6 9260
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Владимир Путин: «Жесткая риторика США — отражение всей ее культуры» Фрагмент интервью американскому телеканалу NBC…

5 142 6 23393 12.06
8читать ;смотреть
Новости

фото: скриншот видео Отец задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги призвал Александра Лукашенко помиловать его дочь Андрей Сапега сказал, что его дочь оказалась не в том месте и не с тем человеком…

5 38 6 6375
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 28 6 5349 17.06
8читать ;смотреть
Новости

Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, говорит мэр Сергей Собянин Для столичного руководства происходящее является неожиданностью, признал он…

5 37 6 7523
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет…

5 32 6 6806 13.06
Блоги

+ На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову На Красной площади задержали акциониста, который пытался выстрелить себе в голову Он сделал несколько выстрелов холостыми…

5 76 6 16475 11.06
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 38 6 9109 16.06
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 78 6 19065 15.06
Новости

Снимок с видео/Александра Волнягина/ТАСС Сильнейшее наводнение в Крыму Восток полуострова, в том числе Керчь и Ленинский район ушли под воду из-за разлива рек…

5 20 6 5044
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 127 6 32961 14.06
Блоги

+ Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко Обращение отца россиянки Софьи Сапеги к Александру Лукашенко «Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком…»

5 44 6 11565 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 339 6 92025 15.06
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 53 6 14514 16.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Отбросьте «выученную беспомощность»! Выборов — даже таких, какие они сейчас, — власть реально боится. И именно потому старается создать у граждан ощущение «выученной беспомощности», убеждая их, что все предрешено. Но предрешено — не все…

5 36 6 10047 16.06

Популярное за неделю

Новости

Znak.com: В нескольких российских регионах силовики начали вести самостоятельную политическую игру За последний месяц сотрудники МВД, СК или ФСБ провели обыски или возбудили дела против высокопоставленных чиновников на Урале, в Свердловской и Челябинской областях…

5 18 6 45686
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь уже начинают лезть в голову вопросы, которые совсем, может быть, нерелевантны, совсем из области заговора. Их раньше не было, теперь они есть. А Бадри Патаркацишвили, а Антон Носик?..

5 37 6 73351 12.06
#слушать 50:16 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 54 6 14541 16.06
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Заявление редакции «Эха Москвы» Лишение телеканала «Дождь» аккредитации при Президенте РФ вызывает недоумение и возмущение…

5 239 6 124227 14.06
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Футбол, принц Путин, Гудков, маразм под Алыми парусами Россия на удивление быстро и легко свыкается с беспределом, беззакониями и репрессиями. Что называется, мастерство не пропьешь…

5 51 6 87698 14.06
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9152770
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4939955

Сегодня в эфире