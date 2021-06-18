СК задержал депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника.

Парламентария обвинили по статье УК о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сам Резник, по сведениям интернет издания «Фонтанка», все обвинения отрицает. Обвинение Резнику было предъявлено после расследования дела против его дальнего родственника Ивана Дорофеева, которое возбудили по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. Оппозиционного депутата задержали на следующий день после объявления даты выборов в парламент Петербурга, в которых он собирался участвовать.