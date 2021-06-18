По сведениям издания Forbes, мэрия Москвы может продлить ограничения для бизнеса как минимум еще на неделю.

Как сообщает журнал со ссылкой на участников совещания в мэрии, власти Москвы готовят официальный документ о продлении ограничений. Как сообщают источника «Ведомостей», он может появиться уже завтра. С 13 июня Москве кафе и ресторанам запретили работать по ночам, закрыли детские комнаты в ТЦ, а фудкорты работают только на доставку.