По сведениям издания Forbes, мэрия Москвы может продлить ограничения для бизнеса как минимум еще на неделю.

Как сообщает журнал со ссылкой на участников совещания в мэрии, власти Москвы готовят официальный документ о продлении ограничений. Как сообщают источника «Ведомостей», он может появиться уже завтра. С 13 июня Москве кафе и ресторанам запретили работать по ночам, закрыли детские комнаты в ТЦ, а фудкорты работают только на доставку.
2021-06-18T04:05:37+03:00
2021-06-18T04:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 18 июня 2021
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