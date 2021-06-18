Полиция Швейцарии обыскала поезд, из которого были эвакуированы пассажиры.

Состав был принудительно остановлен вблизи коммуны Деникен после сообщений о возможной угрозе безопасности. Как сообщила полиция, задержан один из пассажиров поезда. В проверки взрывчатых веществ не найдено. Никто не пострадал. Об остановке поезда в районе швейцарского Деникена из-за «опасной ситуации» накануне сообщало агентство Рейтер. Что вменяют задержанному, не уточняется.