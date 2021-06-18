Полиция Швейцарии обыскала поезд, из которого были эвакуированы пассажиры.

Состав был принудительно остановлен вблизи коммуны Деникен после сообщений о возможной угрозе безопасности. Как сообщила полиция, задержан один из пассажиров поезда. В проверки взрывчатых веществ не найдено. Никто не пострадал. Об остановке поезда в районе швейцарского Деникена из-за «опасной ситуации» накануне сообщало агентство Рейтер. Что вменяют задержанному, не уточняется.
2021-06-18T03:13:25+03:00
2021-06-18T03:13:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:13, 18 июня 2021
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