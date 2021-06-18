Власти Словакии завершат 30 июня регистрацию желающих привиться «Спутником V».

Как пишет Форбс, интерес к российскому препарату оказался значительно ниже, чем ожидалось. На вакцинацию зарегистрировались 10 000 человек, первую дозу ожидают примерно в два раза меньше. Всего страна закупила 200 000 доз «Спутника V». Срок годности у первых 100 000 ампул истекает в конце июля. Как сказал министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский, неиспользованные дозы Словакия попытается продать или передаст безвозмездно другим странам.
2021-06-18T03:10:21+03:00
2021-06-18T03:10:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 18 июня 2021
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