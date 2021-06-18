Обвиняемый в коррупции генерал МВД не смог восстановиться на службе.

Тушинский суд отклонил соответствующий иск бывшего замначальника следственного департамента МВД Александра Краковского. Вместе с другим генералом Александром Бирюковым и следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Как уточнили ТАСС в суде, Краковский также просил выплатить ему компенсацию морального вреда и компенсировать вынужденный прогул на сумму более 1 млн рублей.