Обвиняемый в коррупции генерал МВД не смог восстановиться на службе.

Тушинский суд отклонил соответствующий иск бывшего замначальника следственного департамента МВД Александра Краковского. Вместе с другим генералом Александром Бирюковым и следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Как уточнили ТАСС в суде, Краковский также просил выплатить ему компенсацию морального вреда и компенсировать вынужденный прогул на сумму более 1 млн рублей.
2021-06-18T03:07:54+03:00
2021-06-18T03:07:58+03:00
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03:07, 18 июня 2021
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