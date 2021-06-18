Глава Роспотребнадзора утверждает, что в России интенсивно распространяется индийский штамм коронавируса.

Рост заболевших при этом Анна Попова связывает с пренебрежением граждан к защитным мерам. По ее словам, основная часть заболевающих в стране — это люди в возрасте от 20 до 49 лет. О новом, агрессивном штамме коронавируса предупреждает и мэр Москвы. Сергей Собянин не исключил, что в ближайшее время власти могут серьезно ужесточить ограничительные меры по коронавирусу.