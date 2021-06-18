Глава Роспотребнадзора утверждает, что в России интенсивно распространяется индийский штамм коронавируса.

Рост заболевших при этом Анна Попова связывает с пренебрежением граждан к защитным мерам. По ее словам, основная часть заболевающих в стране — это люди в возрасте от 20 до 49 лет. О новом, агрессивном штамме коронавируса предупреждает и мэр Москвы. Сергей Собянин не исключил, что в ближайшее время власти могут серьезно ужесточить ограничительные меры по коронавирусу.
2021-06-18T03:06:24+03:00
2021-06-18T03:06:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 18 июня 2021
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