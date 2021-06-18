Коронавирусные ограничения в Москве могут продлить до 27 июня.

Как рассказала «Ведомостям» общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова, об этом мэр сообщил накануне на совещании с представителями бизнес-сообщества. Речь идет о запрете на посещение зоопарков, детских игровых комнат, а также о закрытии аттракционов в крупных парках и на природных территориях, детских и спортивных площадок, пунктов проката, беседок и других объектов отдыха и развлечений. Кроме этого, ресторанам, барам, кафе и другим организациям общественного питания по-прежнему нельзя будет работать с 23:00 до 6:00, за исключением еды на вынос. Фудкорты в торговых центрах смогут работать только на доставку. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» еще один предприниматель, присутствовавший на совещании. По его словам, соответствующий указ мэра будет опубликован завтра. По словам двух источников РБК в мэрии Москвы, власти примут решение о продлении или прекращении нерабочих дней «ближе к 20 июня.