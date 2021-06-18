На столицу надвигается сильная жара.

Как рассказал ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд она продержится в Москве с 19 по 23-24 июня. Уже к среде температура повысится до 34 Градусов. В связи с этим выпущено штормовое предупреждение, пока на три дня — с субботы по понедельник.