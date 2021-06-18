На столицу надвигается сильная жара.

Как рассказал ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд она продержится в Москве с 19 по 23-24 июня. Уже к среде температура повысится до 34 Градусов. В связи с этим выпущено штормовое предупреждение, пока на три дня — с субботы по понедельник.
2021-06-18T02:13:14+03:00
2021-06-18T02:13:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 18 июня 2021
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