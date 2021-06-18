Сирены воздушной тревоги сработали накануне вечером в районах Израиля, граничащих с с сектором Газа.

На этот раз, как сообщают израильские военные. срабатывание сирен было вызвано не запуском ракет или минометных снарядов, а пулеметным огнем по территории еврейского государства из сектора Газа. Государственное израильское радио «Кан» отмечает, что сигналы ПВО сработали впервые с 21 мая, когда между палестинцами в Газе и израильскими военными было достигнуто соглашение о прекращении огня после 11 дней непрерывных взаимных обстрелов.