РГГУ будет отслеживать «протестный потенциал» студентов.

ВУЗ объявил тендер на закупку соответствующего программного обеспечения. С его помощью заказчик рассчитывает определять «лидеров мнений в студенческой и преподавательской среде», выявлять «группы влияния» и «напряжённость» внутри студенческих коллективов. Внимание на тендер обратил проект «Роскомсвобода». На закупку программы РГГУ готов потратить почти 12 миллионов рублей.
2021-06-18T02:09:27+03:00
2021-06-18T02:09:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2856652-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:09, 18 июня 2021
Загрузка комментариев...