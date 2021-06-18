РГГУ будет отслеживать «протестный потенциал» студентов.

ВУЗ объявил тендер на закупку соответствующего программного обеспечения. С его помощью заказчик рассчитывает определять «лидеров мнений в студенческой и преподавательской среде», выявлять «группы влияния» и «напряжённость» внутри студенческих коллективов. Внимание на тендер обратил проект «Роскомсвобода». На закупку программы РГГУ готов потратить почти 12 миллионов рублей.