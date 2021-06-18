Депутат петербургского ЗакСобрания Борис Вишневский поручился за своего коллегу Максима Резника.

Оппозиционного депутата задержали по делу о незаконном обороте наркотиков, у него дома и в квартире матери прошли обыски. По мнению Вишневского, политические репрессии переходят в политический террор — тех, с кем не могут бороться на выборах честно, просто устраняют с избирательного поля. Вишневский считает, что Резника преследуют за его политическую позицию.