Глава РПН призвала распространить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан на регионы.

По словам Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная и полномочия главных государственных санитарных врачей в субъектах в части иммунизации должны быть использованы – в первую очередь для тех категорий, которые связаны с постоянным контактом с людьми.
2021-06-18T02:07:08+03:00
2021-06-18T02:07:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2856648-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:07, 18 июня 2021
Загрузка комментариев...