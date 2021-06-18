Мэрия Москвы раскрыла детали эксперимента по созданию «свободных от COVID-19 зон» в общепите.

По предложению рестораторов, «такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе у посетителей будут документы о получении прививки или о наличии отрицательного ПЦР-теста. Как сообщается на сайте мэрии, предложение по созданию «свободных от коронавируса зон» в ресторанах прозвучало на встрече Сергея Собянина с представителями бизнеса. В ходе совещания мэр заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве «стремительно ухудшается» и власти находятся «очень близко к более жестким решениям по ограничениям. Когда заработают свободные от COVID-19 зоны, не уточняется.
2021-06-18T02:05:46+03:00
2021-06-18T02:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 18 июня 2021
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