Владимир Путин назначил выборы в ГД на 19 сентября.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. С этого момента в России начинается федеральная избирательная кампания. В одно время с выборами в думу пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России. Теперь политические партии России должны будут провести съезды и утвердить своих кандидатов и программы, с которыми они пойдут на выборы. Уже в субботу это сделает «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и объединенная партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» проведут съезды на следующей неделе.
2021-06-18T01:12:53+03:00
2021-06-18T01:12:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 18 июня 2021
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