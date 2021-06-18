Владимир Путин назначил выборы в ГД на 19 сентября.

Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации. С этого момента в России начинается федеральная избирательная кампания. В одно время с выборами в думу пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России. Теперь политические партии России должны будут провести съезды и утвердить своих кандидатов и программы, с которыми они пойдут на выборы. Уже в субботу это сделает «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и объединенная партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» проведут съезды на следующей неделе.