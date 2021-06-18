На всей территории Республики Крым введен режим чрезвычайной ситуации.

Соответствующий документ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. В ночь на четверг в Керчи выпало две месячных нормы осадков — 82 мм. В результате вышла из берегов река Мелек-Чесме. В городе затоплены улицы. Вода зашла в 230 частных и многоквартирных домов, а также залила цокольный этаж горбольницы № 1. В общей сложности пострадали около 300 домовладений. В городе перебои с подачей электричества, питьевой воды, а также с мобильной связью.
2021-06-18T01:11:59+03:00
2021-06-18T01:12:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 18 июня 2021
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