Роскомнадзор запретил статью о «Плане Даллеса» в сетевой энциклопедии на «Луркоморье».

Об этом «Медиазоне» сообщил один из основателей сайта Давид Хомак. Решение, по его словам, связано с признанием «Плана Даллеса по уничтожению СССР и России» экстремистским материалом. В статье приводилось описание плана, история его появления и критика. «План Даллеса» — мифический план действий США против СССР, составленный в эпоху холодной войны и заключавшийся в скрытом моральном разложении населения СССР.