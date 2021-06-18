Роскомнадзор запретил статью о «Плане Даллеса» в сетевой энциклопедии на «Луркоморье».

Об этом «Медиазоне» сообщил один из основателей сайта Давид Хомак. Решение, по его словам, связано с признанием «Плана Даллеса по уничтожению СССР и России» экстремистским материалом. В статье приводилось описание плана, история его появления и критика. «План Даллеса» — мифический план действий США против СССР, составленный в эпоху холодной войны и заключавшийся в скрытом моральном разложении населения СССР.
2021-06-18T01:10:20+03:00
2021-06-18T01:10:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2856638-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 18 июня 2021
Загрузка комментариев...