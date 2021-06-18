Суд арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Нику Никульшину.

Ее признали виновной в невыполнении требований сотрудников полиции. В рапорте говорилось, что Никульшина якобы собиралась сорвать мероприятия ЧЕ по футболу в Петербурге. Полицейские взяли ее возле дома накануне утром и доставили в ОВД. Связи с ней не было больше суток. Сама Никульшина называет дело сфабрикованным.