В Петербурге задержали депутата заксобрания Максима Резника.

Парламентария заподозрили в незаконном обороте наркотиков. На даче депутата и в квартире его матери прошли обыски. Следственные действия проходили по делу о наркотиках, по которому в марте был арестован дальний родственник супруги Резника Иван Дорофеев. Ранее Резнику поступали угрозы с требованием не участвовать в акциях в поддержку Навального.
2021-06-18T01:05:27+03:00
2021-06-18T01:05:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 18 июня 2021
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