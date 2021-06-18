В Петербурге задержали депутата заксобрания Максима Резника.

Парламентария заподозрили в незаконном обороте наркотиков. На даче депутата и в квартире его матери прошли обыски. Следственные действия проходили по делу о наркотиках, по которому в марте был арестован дальний родственник супруги Резника Иван Дорофеев. Ранее Резнику поступали угрозы с требованием не участвовать в акциях в поддержку Навального.