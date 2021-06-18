Власти Москвы могут ввести более жесткие ограничения по коронавирусу.

Это допускает мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, сейчас в городе развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19, однако вскоре их число превысит 20 тыс. Собянин подчеркнул, что в Москве почти нет оригинальной версии коронавируса — пришла новая, более агрессивная мутация. Она более агрессивна, тяжелей переносится и быстрее распространяется.Мэр также сообщил, что, по предварительным данным, к сегодняшнему дню в Москве впервые за все время эпидемии будет зарегистрировано более 9 тыс. заболевших COVID в сутки.