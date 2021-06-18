Футболисты Нидерландов выходят в плей-офф чемпионата Европы. Они одержали верх над командой Австрии в матче группового этапа в Амстердаме со счетом 2:0. Первый мяч на 11 минуте забил нападающий хозяев Мемфис Депай. Потом в начале второго тайма отличился защитник Дензел Дюмфирс.

Также накануне Бельгия одержала верх над Данией 2:1. С таким же счетом сборная Украины победила команду Северной Македонии. Сегодня на первенстве пройдут три матча 2-го тура. Швеция играет со Словакией, Хорватия с Чехией и Англия с Шотландией.