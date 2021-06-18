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00:06, 18 июня 2021

Футболисты Нидерландов выходят в плей-офф чемпионата Европы

Футболисты Нидерландов выходят в плей-офф чемпионата Европы. Они одержали верх над командой Австрии в матче группового этапа в Амстердаме со счетом 2:0. Первый мяч на 11 минуте забил нападающий хозяев Мемфис Депай. Потом в начале второго тайма отличился защитник Дензел Дюмфирс.
Также накануне Бельгия одержала верх над Данией 2:1. С таким же счетом сборная Украины победила команду Северной Македонии. Сегодня на первенстве пройдут три матча 2-го тура. Швеция играет со Словакией, Хорватия с Чехией и Англия с Шотландией.


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