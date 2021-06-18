Шесть месяцев тюрьмы для бывшего президента Франции Николя Саркози запросила прокуратура. Речь идет о приговоре по делу о нарушениях при финансировании предвыборной кампании политика в 2012 году.

Полгода заключения, еще шесть месяцев условно и штраф в размере 3750 евро – на такой приговор для Николя Саркози рассчитывает французская прокуратура. Телеканал BFM отмечает, что Саркози после заседания покинул суд вместе с женой Карлой Бруни, не сделав никаких заявлений для прессы. Следствие утверждает, что предвыборная кампания политика в 2012 году оказалась почти в два раза дороже, чем это позволяет закон. Сам Саркози подчеркивал, что это неверные цифры, да и в принципе сам он не занимался бухгалтерией – у него не было на это времени. В этом деле еще 13 фигурантов, среди которых соратники Саркози и PR-агентство, которые, как считает обвинение, использовал фальшивые счета, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. Приговор бывшему французскому лидеру вынесут через несколько месяцев.

В марте суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием по делу о прослушивании разговоров – его приговорили к одному году заключения и двум годам лишения свободы условно.