Новый скандал вокруг домогательств разгорается в элитной школе при МГУ. Выпускники специализированного интерната, учебно-научного центра имени Колмогорова обвинили в домогательствах своего бывшего учителя физики Сергея Сергеева. Об этом несколько из них рассказали интернет-изданию «Проект».

В руководстве школы сказали «Проекту», что после публикации к ним приходила полиция. В то же время интернет-изданию «Открытые медиа» администрация говорила, что Сергеев сейчас не работает с детьми. А его коллеги добавили, что Сергеев собирается обращаться в суд. Сам он публикацию пока не комментировал.