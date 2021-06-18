Центризбирком России соберется сегодня, чтобы утвердить календарный план выборов в Госдуму. В частности, комиссия должна определиться с форматом голосования: пройдет ли оно в один день или несколько, передает агентство ТАСС. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова замечала, что вероятность многодневного голосования в этом году очень высокая из-за ситуации с коронавирусом. Накануне вечером президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября.