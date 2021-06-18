В Самарской области из-за ситуации с коронавирусом отменили знаменитый Грушинский фестиваль авторской песни. До этого региональная администрация собиралась вернуть его в очный формат на традиционную площадку. При этом хотели использовать прошлогодний опыт с онлайн-трансляцией концертов.
2021-06-18T00:03:13+03:00
2021-06-18T00:03:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:03, 18 июня 2021
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